Dass sich der Malteser-Hilfsdienst in Gesmold aus kleinsten Anfängen heraus zu einer schlagkräftigen Einheit mit einem breit gefächerten Aufgabenspektrum entwickelt hat, daran erinnerte Stadtbeauftragter Andreas Ertelt in seiner Begrüßungsansprache. In einer Rückschau rief er in Erinnerung, dass die Hilfsorganisation am 1. April 1961 ins Leben gerufen worden war. Wurden in der Anfangszeit Erste-Hilfe-Kurse angeboten und Sanitätsdienste bei Sportveranstaltungen und Hubertusjagden geleistet, so kamen Mitte der 1980er-Jahre das Ausrichten von Schwesternhelferinnelehrgängen und eine Ausweitung des Aktionsprogramms auf das gesamte Stadtgebiet hinzu. Als besondere Marksteine in der Geschichte der Malteser in Gesmold nannte der Redner die Einrichtung des Malteser-Hauses in den Jahren 1996 bis 1998 sowie die Gründung der Jugendgruppe im Jahre 1999.

Die Malteser hätten allerdings nicht nur vor Ort, sondern auch international Flagge gezeigt, machte der Stadtbeauftragte deutlich. Als Beispiele hierfür nannte er die Unterstützung des Kinderheims im rumänischen Baia Mare und die Stiftung eines Geländewagens für das von Maltesern aus dem Osnabrücker Land gebaute Krankenhaus in im nigerianischen Umunzike.

„Bezeugung des Glaubens und Hilfe den Bedürftigen“ – dieser Leitsatz der Malteser habe für die Aktiven in Gesmold heute noch genauso viel Aussagekraft wie bei der Gründung des Ordens im 11. Jahrhundert“, betonte stellvertretende Bürgermeisterin Christina Tiemann, die das vielfältige Engagement der Malteser in Melle würdigte. Besonders hob die Politikerin die Schwesternhelferinnen-Lehrgänge hervor: „Hier engagieren sich die Malteser in einem Bereich unserer Gesellschaft, der in Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen wird.“

Ortsbürgermeister Michael Weßler stellte das weltweite Engagement des Malteser-Ordens in den Mittelpunkt seines Grußwortes. Für ihn stand fest: „Die Malteser in Gesmold leisten vor Ort einen wichtigen Beitrag am großen Ganzen.“

Diözesanleiter Norbert Wemhoff dankte den Maltesern für den „vielfältigen Einsatz, den sie hier in Melle leisten – ob in der Ausbildung, im Katastrophenschutz, bei den Sanitätseinsätzen oder in den sozialen Diensten“. Für die Zukunft wünschte er der Stadtgliederung Melle alles Gute.

Glückwünsche zur 50-Jahr-Feier übermittelten abschließend Ortsbrandmeister Dirk Niederwestberg sowie die Vorsitzende des Heimatvereins Gesmold, Maria Brunsmann, im Namen der weltlichen Vereine und Verbände. Es war ihr Wunsch, dass den Maltesern eine erfolgreiche Zukunft beschieden sein möge.