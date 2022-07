Wenn EU-Bürger willkommen sind, dann sind es andere nicht: Am Eingang des Marktes stehen seit Kurzem Sicherheitskräfte und bestimmen, wer rein darf und wer nicht. Angeblich soll es in dem Geschäft aus der Thomas-Philipps-Kette am Heseper Industriegebiet in letzter Zeit vermehrt zu Diebstählen gekommen sein. Durch Asylbewerber, die in der nahen Unterkunft der Landesaufnahmebehörde (LAB) leben. Die Firma Thomas Philipps selbst äußert sich auf mehrfache Nachfrage zu dem Thema nicht. LAB-Leiter Conrad Bramm erklärt, der Chef der in Hesepe eingesetzten Sicherheitsfirma habe es ihm so mitgeteilt, dass Bewohner seiner Einrichtung wegen zunehmender Diebstähle ab sofort keinen Zutritt mehr hätten. Sicherheitskräfte stehen anderthalb Wochen lang jeden Tag am Eingang, weisen zuweilen Einkaufswillige ab.

Nach einer ersten Veröffentlichung in den „Bramscher Nachrichten“ werden weitere Medien auf das Thema aufmerksam. Der Norddeutsche Rundfunk berichtet als erster Sender im Regionalprogramm aus Hesepe. Die Bramscher Landtagsabgeordnete Filiz Polat (Bündnis 90/Die Grünen) prangert an: „Menschen aufgrund ihrer Herkunft vom Einkauf abzuhalten ist menschenrechtlich fragwürdig, verstößt gegen das Gesetz und ist von allen abzulehnen.“ In die gleiche Richtung äußern sich in Pressemitteilungen die Niedersächsische Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe, Doris Schröder-Köpf („Anscheinend muss immer wieder daran erinnert werden, dass in Deutschland die Würde des Menschen unantastbar ist“), Innenminister Boris Pistorius („Eine pauschale Kriminalisierung von Flüchtlingen, die nicht hinnehmbar ist“) und auch die Bramscher Bürgermeisterin Liesel Höltermann: „Es ist ausdrücklicher Wunsch der Stadt Bramsche, dass diese Ungleichbehandlung umgehend beendet wird“, erklärt die Sozialdemokratin, die zudem betont: „Die Stadt Bramsche ist eine weltoffene Kommune. In Bramsche leben rund 31000 Einwohner, diese stammen aus insgesamt 92 verschiedenen Nationen. Integration und ein gutes Zusammenleben aller Bürgerinnen und Bürger sind für die Stadt Bramsche sehr wichtig.“

Das muss wohl betont werden, denn Bramsche hat nun ein Problem: Der Umgang mit Asylbewerbern ist derzeit in der Diskussion, nachdem es gegen die Unterbringung von Flüchtlingen in Berlin-Hellersdorf öffentliche Proteste gibt, den Rechtsextreme für ihre Propaganda nutzen. Und so lässt es sich der NDR nicht nehmen, prompt eine Linie von Hellersdorf nach Hesepe zu ziehen.

Das kommt im Ort gar nicht gut an. Im Fernsehen ruft zwar einer in die Kamera, es sei vollkommen richtig, „das Packvolk“ aus dem Laden herauszuhalten. Und manche sagen, es sei das gute Recht eines Geschäftsinhabers, sein Eigentum zu schützen. Aber eines ist klar: „Die Heseper sprechen es an, wenn es in der Nachbarschaft zur LAB mal Probleme gibt“, sagt Conrad Bramm. „Aber feindlich gesinnt ist das nie gewesen.“ Einer dieser Nachbarn, das ist Hans Macke. Er stellt sehr deutlich klar: „Hesepe ist doch nicht Hellersdorf! Niemand hat hier etwas gegen die Menschen, die dort leben – leben müssen, so muss man es wohl sagen.“ Was der Sonderpostenmarkt betreibe, „das ist eine Unverschämtheit, das kann man nicht machen.“

Gestern also, da ist das Schild weg. Der Wachschutzmann trägt plötzlich Zivil statt Arbeitsuniform und arbeitet allein statt mit einem weiteren Kollegen. Ob jetzt wieder alle willkommen sind im Sonderpostenmarkt, bleibt unklar. Die Geschäftsleitung von Thomas Philipps äußert sich nicht. Der Wachmann raunt, er solle nur „auf Rucksäcke achten“.

Die Journalisten von Antenne und FFN vor Ort wissen nicht recht, was sie tun sollen. Der „Bild“-Reporter stellt fest, „dass man hier kein Öl mehr ins Feuer gießen kann“, und zieht ab. Nur die NDR-Crew dreht noch. Am Abend soll Hesepe in den ARD-„Tagesthemen“ laufen. In der Ortschronik von Hesepe wird dieser Beitrag wohl nur dann Erwähnung finden, wenn das Wort „Hellersdorf“ in diesem Beitrag nicht genannt wird.