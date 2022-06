Um 1400 errichteten die Bürger an dem bis dahin heidnischen Ort eine christliche Kapelle, die „Klus“. Sie erhielt 1477 eine Glocke, wahrscheinlich die älteste im Osnabrücker Land. Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Kapelle abgerissen und die Glocke in einem Türmchen der evangelischen Schule aufgehängt, die auf dem Kapellenplatz stand.

Durch einen glücklichen Zufall fanden Bürger die Glocke auf einem Glockenfriedhof bei Hamburg. Heute hängt sie in einem nachts beleuchteten Glockenturm neben der Feuerwehr und läutet täglich morgens um 7 Uhr, mittags um 12 und abends um 18 Uhr. „Die Kinder wissen dann, wann sie nach Hause kommen müssen“, sagen die jungen Landwirtinnen. Auch wenn ein Bennier Bürger gestorben ist, wird die Glocke geläutet, und zwar täglich vom Sterbetag bis zur Beerdigung. Seit der Zeit vor der Reformation gibt es Schulen in Bennien, die evangelische bis 1954. Ein riesiger Findling erinnert heute an den Standort dieser Schule im alten Dorf, angeregt von der Bürgerin Annemarie Grothaus.

Die katholische „Schule im Walde“ am heutigen Eserweg wurde 1802 errichtet und wird heute von Margarete Meyer und ihrer Familie bewohnt. Heute liegt eine Grundschule am Ende des Siedlungsgebietes Sandhorst idyllisch mitten in den Feldern Benniens.