Wie mehrfach berichtet, steigen in dieser Saison sieben (!) der zwölf Teams ab, weil alle Absteiger aus der Landesliga in diese Bezirksliga kommen. Gesmolds C-Jugend, derzeit viertplatziert, braucht aus der Heimpartie gegen Rot-Weiss Damme (Samstag, 15 Uhr) noch einen Punkt, um auf der sicheren Seite zu sein.

Bei einer Niederlage ist auch der Absturz auf Platz 6 und mithin der Abstieg in die Kreisliga noch möglich. Denn sowohl Bramsche (zwei Punkte hinter der Viktoria) als auch Dodesheide (drei, ein Tor weniger) könnten bei Siegen noch am Gesmold vorbeiziehen. Melles C-Jugend ist Siebter und muss am letzten Spieltag in Bad Laer beim Tabellenersten antreten.

„Wir sind zuversichtlich den 13. Sieg einzufahren und damit diese grandiose Saison, die die Jungs gespielt haben, mit dem vierten Platz zu krönen. Diesmal hoffen wir auf die Unterstützung zahlreicher Viktorianer am Platz“, trommelt Betreuer Ralf Schmeiduch für die finale Partie.