Gesprengter Geldautomat FOTO: Matthias Balk Emsland Geldautomat in Lingener Einkaufsmarkt gesprengt Von dpa | 04.04.2022, 13:49 Uhr | Update vor 16 Min.

In einem Einkaufsmarkt in Lingen haben Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter verschafften sich am frühen Montagmorgen gewaltsam Zugang zu dem Gebäude. Auf welche Weise der Automat gesprengt wurde, stand zunächst nicht fest, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Ob Beute gemacht wurde, sei noch Gegenstand von Ermittlungen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei suchte nach Zeugen.