Extra aus Mannheim war zu diesem Zweck Fred Lassmann vom TÜV-Süd, Abteilung Umweltmesstechnik, mit seinen Geräten angereist. An sein Messgerät schloss er Schläuche mit vier Millimeter Durchmesser an und verbrachte sie an die entlegensten Winkel im großen Kirchenraum. „Wir messen in Bodenritzen und Heizungsschächten, überhaupt an allen möglichen schlecht belüftbaren Hohlräumen“, erklärte Messtechniker Fred Lassmann.