Die Idylle am Stelling trügt: Unter der Wiese lagern hochgiftige Arsen-Schlämme. Fotos: Christoph Franken FOTO: Archiv Folie oder dicke Erdschicht Stelling soll „Deckel“ erhalten Von Christoph Franken | 28.09.2011, 15:02 Uhr

Die Altablagerung „Stellung“ in Dratum-Ausbergen soll von oben so abgedichtet werden, dass kein Regenwasser mehr bis zu den Schichten in der Tiefe des Hügels vordringen kann, in denen sich hochgiftige arsenhaltige Abfälle oder Rückstände befinden.