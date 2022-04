„Swinging Christmas“ verspricht einen fröhlich bes(ch)wingten Konzertabend am großen Weihnachtsbaum. Es begleitet in bewährter Form Milsters Haus-und-Hof-Organist Jürgen Grimm aus Köln. Doch bei diesem Konzert sitzt er nicht auf der weit entfernten Orgelbank, sondern beweist am Flügel seine Fähigkeiten als Pianist und ist der großartigen Sängerin so ganz nahe.

Verschneite Winterlandschaften, herrlich geschmückte Tannenbäume, warmes Kerzenlicht, prächtig verpackte Geschenke und das Wunder aller Wunder: Gott ist Mensch geworden und in seinem Sohn Jesus Christus auf die Erde gekommen. Für keinen anderen Anlass ist so viel wunderbare Musik geschrieben worden wie für das Weihnachtsfest.

Und so unterschiedlich sich die Komponisten und Texter in den verschiedenen Jahrhunderten und in den verschiedenen Ländern dem Thema Weihnachten auch genähert haben mögen, eines ist all diesen Liedern gleich: Sie sind Ausdruck des Glaubens an Gottes Gnade, und sie beschreiben die Sehnsucht nach Harmonie und Frieden. So beschreibt Angelika Milster ihre Idee zum „Festkonzert am Weihnachtsbaum“.

„Beim nächsten Mal machen wir etwas ganz anderes“, hatte Milster dem Organisator der Kirchenkonzerte Matthias Breitenkamp beim letzten Konzert in Buer vorgeschlagen. So sind im zweiteiligen Programm Lieder zu hören, die jeder kennt und mit denen viele besondere Gefühle verbinden. Ob bei „Winter Wonderland“, „Let it snow“, „Frosty der Schneemann“, „Rudolph“, „White Christmas“ oder „Coming home for Christmas“ – all diese Lieder singt der Weltstar zum Teil sogar in deutscher Sprache und interpretiert Klassiker wie „Stille Nacht“ im eigenen Stil.

Karten zu 35 Euro gibt es in der Buchhandlung Sutmöller, beim Meller Kreisblatt sowie in Rullkötters Blumenhaus in Buer.