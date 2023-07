Polizeinotruf 110 Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Fahranfänger telefoniert im sinkenden Auto mit dem Vater Von dpa | 21.07.2023, 10:27 Uhr | Update vor 21 Min.

Ein Fahranfänger ist in der Weser in Bremen gelandet und hat noch aus dem sinkenden Auto mit seinem Vater telefoniert. Der Vater habe ihm dringend geraten, „das Fahrzeug vor dem endgültigen Sinken doch bitte schnell zu verlassen“, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 18-Jährige kletterte daraufhin aus dem Fenster des Autos und konnte sich ans Ufer retten. Er verletzte sich leicht und kam vorsorglich in ein Krankenhaus.