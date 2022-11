Polizei Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Grafschaft Bentheim Fahnder finden Heroin im Wert von 460.000 Euro Von dpa | 01.11.2022, 18:22 Uhr

Zehn Kilogramm Heroin haben Ermittler bei einer Kontrolle in einem Fahrzeug auf der Autobahn 30 in Bad Bentheim nahe der niederländischen Grenze entdeckt. Das Rauschgift hat einen Straßenverkaufswert von rund 460.000 Euro, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Zwei Brüder im Alter von 45 und 54 Jahren wurden vorläufig festgenommen.