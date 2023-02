Eurojackpot Foto: Thomas Banneyer/dpa/Symbolbild up-down up-down Glücksspiel Eurojackpot-Gewinner ist ein 61-jähriger Bremerhavener Von dpa | 01.02.2023, 11:39 Uhr

Der Eurojackpot-Gewinner von 107,5 Millionen Euro kommt aus Bremerhaven. Westlotto hatte am Dienstagabend nach der Ziehung lediglich mitgeteilt, dass der erste Rekord-Jackpot in diesem Jahr ins Land Bremen geht. Am Mittwoch teilte der Anbieter Lotto24 mit, dass der Gewinner ein 61-Jähriger aus der Seestadt sei. Der Bremerhavener lag mit den Gewinnzahlen 20 - 21 - 30 - 41 - 43 und den beiden Eurozahlen 10 und 11 richtig.