Monika Feil, Bezirksvorsitzende der Landfrauen für die Region Osnabrück, bemüht sich um die Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit der Landfrauen und organisiert hierzu auch Treffen mit Politikern, bei denen es für die Landfrauen möglich ist, ihre Ansichten zu vertreten. Darum ging es dann nach dem Rundgang zur Kaffeetafel, an der Tacheles geredet werden sollte. Die Landfrauen berichteten von ihren Aktionen, zum Beispiel über die Spendenaktion für Hochwasseropfer, aber vor allem über ihre Einsätze an Schulen, bei denen sie den Schülern gesundes Kochen näherbringen wollen. In diesem Punkt sehen alle ein großes Manko in den schulischen Lehrplänen und wünschen, dass der Hauswirtschaft wieder ein größerer Stellenwert zukommen müsse. Auch hiermit trafen sie bei Gesine Meißner auf ein offenes Ohr, da sie als ausgebildete Berufsschullehrerin auch an der Bildungspolitik interessiert sei.

Ein weiteres wichtiges Thema für die Landfrauen ist die Beschaffung von Fördermitteln, bei dem Meißner über die verschiedenen Möglichkeiten informierte und ihre Unterstützung bei der nächsten Förderperiode zusicherte.

Ein besonderes Anliegen von Almut Detert, Kreisvorsitzende für die Stadt und den Altkreis Osnabrück, ist die Schulmilchversorgung. Sie sehe dadurch auf der einen Seite eine Verbesserung der Versorgung von Schulkindern, vor allem auch für die aus sozial schwachen Familien, und auf der anderen Seite würden dadurch schon die Jungen an das Produkt Milch herangeführt. Schließlich fange die Bildung schon bei guter Ernährung an.

Renate Mügge kritisierte die Regelung, dass Mütter für die Kinder, die vor 1992 geboren wurden, nur einen Rentenpunkt bekommen und nicht wie für die später Geborenen drei Rentenpunkte. Für sie sei dies keine faire Bestimmung. Einen weiteren Vorschlag der Landfrauen zu den Rentenpunkten ist, dass das Ehrenamt durch einen Rentenpunkt honoriert werden könnte. Schließlich bilde das Ehrenamt eine wichtige Stütze unserer Gesellschaft und solle daher attraktiver gestaltet werden.

Schließlich diskutierten die Frauen über die Notwendigkeit und Funktionen des EU-Parlaments sowie die weite Entfernung zur Landeshauptstadt Hannover, in der die Landesregierung den hiesigen ländlichen Raum häufig vernachlässige. Gesine Meißner sprach sich als Unterstützerin des ländlichen Raums aus und versicherte, sich für den Ausbau und Erhalt der Infrastruktur einzusetzen, da sie die starke Urbanisierung kritisch betrachte. Nach fast zwei Stunden musste sich die Europaabgeordnete schließlich wieder verabschieden, weil auch sie ab und zu etwas Zeit für die Familie brauche.