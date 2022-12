Geflügelpest Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Tierseuche Erneuter Geflügelpest-Ausbruch im Landkreis Cloppenburg Von dpa | 23.12.2022, 14:56 Uhr

Im Landkreis Cloppenburg ist erneut auf einem Betrieb ein Ausbruch der für Tiere gefährlichen Geflügelpest nachgewiesen worden. Der Bestand mit 22.000 Puten in der Gemeinde Garrel sei tierschutzgerecht getötet worden, teilte die Behörde am Freitag mit. Schon am Dienstag hatte es auf einem anderen Geflügelhof einen Ausbruch gegeben. Insgesamt mussten damit in dem Landkreis in dieser Woche mehr als 30.000 Puten getötet werden.