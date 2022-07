Ab durch die Mitte: Angela Pace setzt sich gegen zwei Nördlingerinnen durch. FOTO: Dennis Lindsay up-down up-down Entscheidung am Sonntag Basketball: Panthers gehen in Nördlingen nach der Halbzeit-Pause mit 50:70 unter – Drittes Play-off-Spiel 12.04.2013, 20:01 Uhr

Die GiroLive Panthers müssen auf das Entscheidungsspiel am Sonntag (16 Uhr) in der OSC-Halle hoffen. Bei den Heli Girls Donau Ries hatten die Basketballdamen aus Osnabrück gestern nur bis zur Halbzeit (23:28) eine Chance. Nach 40 Minuten unterlagen die Panthers klar mit 50:70. „Es war ein verdienter Sieg der Helis, aber wenn ich sehe, was heute wieder gepfiffen wurde. Das geht gar nicht“, meinte Headcaoch Christian Kaiser. Während die Osnabrückerinnen vom Feld schlichen, ließen sich die Heli Girls von 400 begeisterten Fans feiern.