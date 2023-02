Dammer Traditions-Carneval Foto: Focke Strangmann/dpa up-down up-down Brauch Dammer Straßenkarneval lebt nach Zwangspause wieder auf Von dpa | 12.02.2023, 16:39 Uhr

Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause ist der Straßenkarneval nach Niedersachsen zurückgekommen. In Damme im Landkreis Vechta drängten sich am Sonntag die Menschen, um dem traditionellen bunten Umzug zuzujubeln. „Die Innenstadt ist voll“, sagte ein Polizeisprecher. Der rund fünf Kilometer lange Umzug wurde von etwa 9000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gestaltet, sagte Moritz Enneking, Präsident der Dammer Carnevalsgesellschaft von 1614. Wegen der hohen Teilnehmerzahl bezeichnen die Dammer ihren Umzug stolz als den größten Karnevalsumzug in Norddeutschland.