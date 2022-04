Am Ende musste sich Union Meppens Trainer André Schimanski den Vorwurf gefallen lassen, den Gegner ein wenig unterschätzt zu haben. Denn die Meppenerinnen hatten mit der Kettenkamper Defensive eine harte Nuss zu knacken. Anne Egbers hatte nach drei Minuten zum 1:0 getroffen, danach schlich das Spiel vor sich hin. Nach einem Eigentor witterte Kettenkamp Morgenluft (60.), und nach den Treffern von Meppens Astrid Manthey und Kettenkamps Verena Sahlfeld glaubten alle an eine Punkteteilung. Doch Birgit Manthey sicherte mit ihrem Kopfballtor kurz vor Schluss doch noch den Sieg der Unionerinnen. „Ein dreckiger Sieg, doch am Ende zählen nur die Punkte“, war Schimanski erleichtert.