Beschwerde über wuchernde Hecke führt zu Cannabisplantage Von dpa | 29.04.2022, 16:16 Uhr

Das war ein Zufallsfund: Nach einer Beschwerde von Anwohnern über eine wuchernde Hecke hat die Polizei in Bremen 118 Cannabispflanzen entdeckt. Mitarbeiter des Ordnungsamtes hatten sich am Donnerstag nach dem Hinweis vor Ort ein Bild von der Hecke gemacht, teilte die Polizei am Freitag mit. Dabei stellten sie Cannabisgeruch sowie Ventilatorengeräusche fest, die aus einem nahe gelegenen Wohnhaus drangen. Sie riefen die Polizei.