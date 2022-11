G7-Außenminister in Münster Foto: Martin Meissner/AP-Pool/dpa/Archivbild up-down up-down Bundesregierung Auswärtiges Amt ließ für G7-Treffen Kreuz entfernen Von dpa | 04.11.2022, 14:12 Uhr

Das Auswärtige Amt hat als Ausrichter des Treffens der Außenministerinnen und Außenminister der G7 im Tagungsort in Münster ein historisches Kreuz entfernen lassen. Das sei Teil einer größeren Umgestaltung des Saals gewesen, die vom Protokoll des Auswärtigen Amts mit der Stadt Münster besprochen worden sei, sagte ein Ministeriumssprecher am Freitag in Berlin. Es habe dazu keine Entscheidung auf politischer Ebene gegeben, Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sei mit der Frage nicht befasst gewesen. Zuvor hatten die „Westfälischen Nachrichten“ darüber berichtet.