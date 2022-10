Unfall Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Aus Auto ausgestiegen: Mann auf A29 tödlich verletzt Von dpa | 12.10.2022, 22:13 Uhr

Ein Autofahrer ist auf der Autobahn 29 bei Oldenburg von einem Lkw angefahren und tödlich verletzt worden. Der Mann war mit seinem Wagen samt Anhänger am Mittwochnachmittag in Richtung Ahlhorn unterwegs, als er zwischen dem Kreuz Oldenburg-Ost und der Anschlussstelle Sandkrug auf dem Seitenstreifen hielt und aus zunächst unbekannten Gründen ausstieg, wie die Polizei am Abend mitteilte.