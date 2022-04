„Mit uns hat noch nie jemand geredet“, sagt der Anlieger der Heseper Hauptstraße. Sein Haus liegt in unmittelbarer Nähe zur Unterkunft der Landesaufnahmebehörde (LAB) in Hesepe. Mit den Problemen der Menschen, die nach Hesepe kommen, ist Macke vertraut. „Ich unterhalte mich ja ab und zu mit einigen, soweit das die sprachlichen Barrieren zulassen“, erzählt er. Und einen gebrauchten Fernseher habe er einem Asylbewerber aus dem „Lager“, wie es im Volksmund nach wie vor genannt wird, auch schon einmal geschenkt. „Ich war sogar schon mal zur Weihnachtsfeier dort eingeladen“, berichtet Macke fast stolz weiter, der nach eigenen Angaben ein sehr gutes Verhältnis zu LAB-Leiter Conrad Bramm hat: „Wir kennen uns lange, mit Herrn Bramm kann man über alles reden, der kümmert sich.“

Ganz im Gegensatz zu vielen anderen, wie Macke meint. „Es ist leider so, dass es unruhiger hier geworden ist“, sagt Macke – ganz vorsichtig, „weil mir doch ganz klar ist, dass nicht immer alles reibungslos laufen kann, wenn in direkter Nachbarschaft 600 Menschen auf engem Raum leben müssen“. Dennoch störe ihn, dass im eigentlich idyllischen Wäldchen um die LAB herum, direkt an die Hauptstraße angrenzend, in letzter Zeit immer mehr Müll liege. Auch Unterhosen und gewisse „Hinterlassenschaften“ würde er häufig sehen. „Im Wald treffen sich wohl einige Leute des Öfteren, da bleibt dann einiges zurück.“ Zudem würden häufig die Mülltonnen der Hauptstraßen-Anlieger durchsucht. Und am späten Abend, da würden oft Kleintransporter am Rand der Hauptstraße halten. „Was da dann gemacht wird, darüber will ich nicht spekulieren“, sagt Macke – wiederum vorsichtig.

Seit „mindestens einem halben Jahr“, sagt der Heseper, wolle er darüber mit Conrad Bramm und Ortsbürgermeister Horst Sievert sprechen. „Mit Herrn Bramm war ich da auch sofort klar“, erzählt Macke. Sievert jedoch habe nie Zeit gehabt. „Der sonnt sich wohl lieber, wenn er irgendwas eröffnen kann“, ist Macke sauer. Auch die Stadt und die Polizei würden auf Beschwerden kaum reagieren. Gewundert habe sich Macke zudem, „wer sich da demnächst alles treffen will – der Präventionsrat, ein Arbeitskreis LAB, Flüchtlingsberatungsstellen, Caritas. Das ist ja alles schön und gut, aber es sollte doch auch mal jemand mit uns Hesepern sprechen. Auf die Idee ist noch nie jemand gekommen“, kritisiert Macke.

Niemand, so glaubt Macke, sei gegen die LAB „und schon gar nicht gegen die Menschen, die dort untergebracht sind.“ Was fehle, seien „ganz einfach Informationen und die Bereitschaft, uns einzubinden und zuzuhören“. Es seien sicherlich viele bereit, die Menschen in der LAB zu unterstützen. „Ich wäre es auf jeden Fall“, sagt Macke. „Aber nicht so. Das ist einfach frustrierend.“