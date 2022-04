„Bei weiter anhaltender Trockenheit ist davon auszugehen, dass sich die Situation verschärfen wird“, sagt Meyer Lührmann. Im Wetterbericht sei kein Regen angekündigt. „In dieser Woche könnte die Warnstufe 4 erreicht werden.“ Das würde eine hohe Gefahr bedeuten. Eine Steigerung ist danach noch möglich: Bei Warnstufe 5 (sehr hohe Gefahr) gilt ein Betretungsverbot für die Wälder. Dann dürfen sich Spaziergänger nur noch auf den Waldwegen bewegen. In Teilen der Lüneburger Heide ist diese Stufe bereits erreicht, bei dicht stehenden Nadelholzbeständen sei das Risiko am höchsten, sagt der Förster.

„Je nach Witterung kommt es bei uns zwei- bis viermal im Jahr zu kleineren Bränden“, sagt Meyer Lührmann. Die Ursache: In erster Linie der Mensch. „In den meisten Fällen gehen die Brände von der Zivilisation aus“ – ausgelöst eben durch eine Zigarettenkippe oder einen heißen Katalysator. Ein Vorteil: Diese Brände werden meistens schnell entdeckt. „Die Feuerwehren sind gut vorbereitet und verfügen über Waldbrandeinsatzkarten, auf denen Wege, Löschteiche und Hydranten eingezeichnet sind“, sagt Meyer Lührmann.

Auch wenn es in Pente in der vergangenen Woche schon gebrannt hat, ist keine Panik angesagt: „Wir arbeiten auch noch mit unseren Maschinen im Wald“, sagt der Förster. Die Arbeiten sind nötig: Hitze und die massive Sonneneinstrahlung machen dem Wald nämlich noch in einem weiteren Punkt zu schaffen. Die Bäume verdunsten viel Wasser, der Grundwasserspiegel sinkt: „Das bedeutet Stress für den Wald“, und dieser Trockenstress macht die Bäume anfällig für einen Käferbefall.

Borkenkäfer: „Durch den schneidenden Ostwind im März sind einzelne Fichten umgefallen“, erklärt Meyer Lührmann. In dem absterbenden Holz finden B orkenkäfer „ein optimales Brutbiotop“. Eine gewisse Grundpopulation ist immer im Wald vorhanden. Wenn die Fichten durch den Trockenstress geschwächt sind, „schlägt der Käfer, in diesem Fall der Buchdrucker, erbarmungslos zu“, sagt Meyer Lührmann. Aus einem Tier würden schnell 30, „das könnte zu einem Problem werden“, sagt der Förster. Denn eine explodierende Population greift nicht nur die geschwächten Fichten an: „Wenn die Käfer zu einer Masse aufblühen, können sie auch gesunde Bäume umbringen“, erklärt er. Dadurch, dass die absterbenden Bäume gefällt werden, trocknen sie so schnell aus, dass den Käfern die Lebensgrundlage fehlt.

Bislang ist die Käferzahl „noch vollkommen unbedeutend“ – genau wie bei der Waldbrandgefahr gerät Meyer Lührmann „noch nicht in Unruhe“, aber an beiden Fronten „haben wir in drei Wochen ein Problem, wenn es so trocken bleibt“, blickt er voraus. Eine natürliche Abhilfe ist denkbar simpel: „Wenn es Regen gibt, entspannt sich das sofort wieder. Förster freut es immer, wenn es regnet.“