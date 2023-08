Notfalleinsatz 44-Jähriger in Bremen lebensgefährlich verletzt Von dpa | 10.08.2023, 09:34 Uhr | Update vor 14 Min. Blaulicht Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein 44 Jahre alter Mann ist in der Nacht zu Donnerstag von einem anderen Mann lebensgefährlich verletzt worden. Die Mordkommission ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts, wie es in einer Mitteilung von Donnerstag heißt. Die Männer sollen in Bremen auf dem Gehweg miteinander gekämpft haben. Ein Radfahrer beobachtete den Vorfall. Der eine Mann verletzte den anderen mit einer Stichwaffe und floh dann. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahndung nach dem Angreifer und die Ermittlungen dauern an. Die Hintergründe der Attacke sind der Polizei nicht bekannt.