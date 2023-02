Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlungen 39-Jähriger nach Angriff auf Ex-Partnerin in U-haft Von dpa | 17.02.2023, 18:36 Uhr

Nach einem gewalttätigen Angriff auf seine Ex-Partnerin hat die Polizei mit einem Einsatzkommando in Osnabrück einen 39-Jährigen festgenommen. Er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Die Frau wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus. Staatsanwaltschaft und Polizei werteten den Angriff auf die 36-Jährige als versuchtes Tötungsdelikt.