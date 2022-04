Zunächst begannen beide Mannschaften sehr verhaltend, und der SC Condor hatte die erste Chance. Der SV Meppen kam so nach rund 20 Minuten besser ins Spiel und schoss in der 40. Minute durch Niklas Fraatz das 1:0. Mit diesem Spielstand ging es dann in die Pause.

In der zweiten Halbzeit begannen die Meppener etwas stärker und kamen durch eine Standardsituation, die Jan-Luca Ahillen in der 49. Minute mit einem Kopfball in die lange Ecke abschloss, zum zweiten Treffer. Im weiteren Spielverlauf hatten die Meppener durch schön vorgetragene Konter etliche Möglichkeiten, die aber nichts Zählbares hervorbrachten.

„Insgesamt geht das Ergebnis in Ordnung. Leider haben wir die guten Kontermöglichkeiten im Abschluss nicht gut umgesetzt“, sagte SVM-Trainer Jens Friedemann nach dem Spiel.

Mit jetzt drei Siegen in den ersten drei Spielen verschafften sich die Meppener einen gelungenen Saisonstart in der Regionalliga und führen verdientermaßen die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung auf Eintracht Braunschweig und Eintracht Norderstedt an.

SV Meppen: Huxsohl - Fraatz, Ahillen, Kirschner (75. Olges), Schulte, Hilebrand, Deters (68. Siderkiewicz), Düker, Kenning (83. Gill), Schlangen, Hamm (90. Heyne).

Tore: 1:0 Niklas Fraatz (40.), 2:0 Jan-Luca Ahillen (49.).