Das Spiel war von Kampf geprägt. „Es gab viele Nickligkeiten im Spiel vonseiten der Gladbacherinnen“, so Stroot. Der Regionalligist habe sich in jeden Ball gehauen, „auch wenn der Ball mal nicht in der Nähe ist.“ Von daher sei es ein guter Test gewesen, weil Meppens Coach diese Spielweise auch in den anstehenden Pflichtspielen erwartet. „Aber vom Spielerischen her ist unser Anspruch noch zehn, 15 Prozent weiter.“ Stroot verzichtete auf Nina Lögering und Inga Kappel, die in der 2. Mannschaft aushalfen. „Wir haben richtig ordentliche Angriffe nach vorne gehabt. Und dann war es teilweise der letzte Ball, der nicht angekommen ist.“

Kommenden Sonntag steht das erste Pflichtspiel auf dem Programm. Eine Woche vor dem Punktspielstart gegen FFV Leipzig tritt der SVM im DFB-Pokal in Oldesloe an. In der letzten Trainingswoche stehen Standardsituationen auf dem Plan. „Die haben wir bis jetzt noch gar nicht so richtig angesprochen.“ Zudem ist am Mittwoch ein Leistungstest anberaumt, wo die aktuellen Daten mit den Werten vom Trainingsauftakt verglichen werden sollen.

SV Meppen: Hackmann – Lity, Meiners, B. Kappel, Schulte – Budde, Freese – Franjkovic, Dieckmann, Becker – van Eyck. Eingewechselt: Bos, Jäger, Wißmann, van der Velde, Speel.

Tore: 1:0 Dieckmann (17.), 2:0 van Eyck (34.).