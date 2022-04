Dann der Griff zum Handy: Teuber wählte den Notruf 110, schilderte dem Beamten in der Leitstelle die Situation. Nur in einer Sache war er sich offenbar nicht ganz sicher: Ob das alles so okay ist, was er da tut - mit Warnblinklicht über die Autobahn schleichen. „Ich hab den Polizisten gefragt, ob das so in Ordnung ist. Aber die haben mir dann gesagt: Ja, das ist alles richtig so“, berichtet er.

Den Rückspiegel behielt Teuber sicherheitshalber im Blick, aber es kam lange Zeit niemand. Als schließlich doch ein Lkw heranfuhr, war es fast so weit. „Der musste auch bremsen und wollte dann links vorbeifahren. Aber dann zog die Frau erst auch nach links und machte dann aber gleich wieder einen Schlenker nach rechts“, berichtet Teuber. Fast sei sie dabei in die Leitplanke gefahren.

Nach zwei bis drei Kilometern fuhr die Betrunkene in Bramsche von der Autobahn – direkt an der Wache der Autobahnpolizei vorbei. Kurz darauf sah Oliver Teuber schon Blaulicht im Rückspiegel. Vermutlich waren die Beamten von eben dieser Wache gestartet, um das Auto anzuhalten. Doch die Frau blieb erst stehen, nachdem sich der Streifenwagen in den Weg gestellt hat. „Die hat das erst gar nicht gemerkt, dass die neben ihr standen“, erinnert sich Teuber. Auch danach habe sie nicht viel gesprochen, als die Beamten sie aufforderten, auszusteigen und im Streifenwagen mit zur Wache zu fahren. Auch Teuber sollte mitkommen, die Situation noch einmal schildern und seine Personalien abgeben. „Die Beamten haben sich sehr nett bei mir bedankt und noch einmal bestätigt, dass ich alles richtig gemacht habe“, erzählt Teuber, der demnächst möglicherweise noch einmal als Zeuge vor Gericht aussagen muss.

Mit Unfällen oder ähnlichen Ereignissen hatte Oliver Teuber bis zu dieser Nacht noch nicht zu tun. Er sei vielleicht ein bisschen aufgeregt gewesen und habe Respekt vor der Situation auf der A 1 gehabt, aber keine ernsthaften Bedenken. Filmreif war die Aktion in seinen Augen keinesfalls. In einer ähnlichen Situation würde er es wohl genauso machen wie am Wochenende, sagt er. Und als Held fühlt er sich ebenso nicht: „Hauptsache, anderen Verkehrsteilnehmern ist nichts passiert, der Frau und mir auch nicht. Das ist wichtig.“