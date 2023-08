Verkehr 17-jähriger Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt Von dpa | 20.08.2023, 10:29 Uhr | Update vor 14 Min. Rettungswagen Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einem Unfall in Freren (Landkreis Emsland) ist ein 17-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt worden. Der 17-Jährige fuhr am Samstagabend Richtung Ortskern, als er mit einem 35-jährigen Autofahrer zusammenstieß, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Höhe des Sachschadens war am Sonntag zunächst unklar.