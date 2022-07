PRODUKTION - Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug «Feuerwehr» zu lesen. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied up-down up-down Landkreis Osnabrück 100.000 Euro Schaden bei Brand in einer Lagerhalle Von dpa | 01.07.2022, 08:46 Uhr

Beim Brand in einer Lagerhalle in Melle im Landkreis Osnabrück ist ein Schaden von schätzungsweise 100.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Mehrere Mülltonnen in der Lagerhalle für Fußbodentechnik im Meller Ortsteil Wellingholzhausen seien aus zunächst ungeklärter Ursache am Donnerstagabend in Brand geraten - während eines Gewitters mit Starkregen. Beim Eintreffen der Feuerwehr sei die gesamte Halle stark verqualmt gewesen. Ob die in der Halle gelagerten Fußbodenbeläge durch den Rauch unbrauchbar wurden, sei noch unklar. Das Dach der Halle wurde beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.