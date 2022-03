Denn der Biologe, Geobotaniker und Landschaftsökologe war an der Entwicklung des so genannten Nationalparkprogramms der DDR maßgeblich beteiligt. Er gehörte zu dem kleinen Team von Wissenschaftlern, das noch vor der Wiedervereinigung konkrete Pläne schmiedete für die ersten drei Naturparks, sechs Biosphärenreservate und fünf Nationalparks. Bundesweit der kleinste ist der Nationalpark Jasmund – benannt nach Rügens gleichnamiger Halbinsel, auf der er sich befindet.

Am Rand des alten Buchenwaldes ragt ein Mammutbaum in Rügens Himmel. 1886 kam er als Bäumchen aus den USA auf Deutschlands größte Insel. Die galt zu dieser Zeit bereits als Domizil der Sommerfrischler und der Künstler. Einer von denen, die das lebende Fossil am damaligen „Gasthof Stubbenkammer“ pflanzten, war Reinhold Begas.

Von der Ostsee weht ein frisches Lüftchen um den Königsstuhl. Auf dem 118 Meter hohen Kreidefelsen mischt sich der Meergeruch mit dem des Waldes. Die dichtbelaubten und leuchtend grünen Kronen seiner Bäume schmiegen sich wie Kissen um die steile, weiße Küstenwand. Die Sonne, dick in Wolken eingepackt, hüllt alles in ein warmes, sanftes Wattelicht.

Nicht zuletzt seinem Engagement ist es zu verdanken, dass die ältesten und kostbarsten Buchenbestände in Europa als grenzübergreifendes Unesco-Weltnaturerbe geschützt sind. Mittlerweile sind es 78 Wälder in zwölf Ländern – einer der fünf deutschen ist der im Nationalpark Jasmund.

Dass dieses Reservat Hans Dieter Knapp besonders eng am Herzen liegt, beruht nicht nur auf Heimatliebe. Die wunderschönen Buchen auf der Stubnitz – der hügeligen Waldlandschaft an Jasmunds Kreideküste – haben es ihm schon seit seiner Kindheit angetan.

„Irgendwo dort hinten liegt Bornholm“, weiß einer der Besucher auf dem Aussichtsdeck, und zeigt geradeaus. Sehen kann man nur ins Blaue. Nicht einmal die Linie zwischen Meer und Himmel ist bei diesem Wetter auszumachen. Das 100 Kilometer weit entfernte Stückchen Dänemark bleibt ohnehin dem Blick aus dieser Höhe vorenthalten.

Ändern wird das auch die neue Schwebebrücke nicht. Nur rund vier Meter über dem Boden soll die moderne 90 Meter lange Konstruktion als „Königsweg“ das Nationalpark-Highlight überspannen. Schließlich plant man damit keine Höhenflüge, sondern will sowohl den Felsen als auch künftige Besucher schützen. Den Segen des Professors hat das Projekt, „weil es die Natur auch noch für künftige Generationen erlebbar macht, ohne sie zu belasten“.

Naturbedingt sind Kreideklippen ständig in Bewegung. Sensibel reagiert der weiche Kalk auf Nässe, Wind und Frost und Hitze. Hier bröselt es, dort sucht sich Wasser einen Weg aus dem Gestein. Und manchmal brechen ganze Teile aus der Wand und rutschen auf den Strand hinunter. Neben den Urgewalten hat im Lauf der Zeit der Mensch dazu sein Scherflein beigetragen.

Immer wieder richten zerstörerische Dummheit, Unvernunft und Egoismus große Schäden an. Nicht selten kommt sogar die Feuerwehr zum Einsatz, um mit großem Aufwand ausgerechnet solche Leute zu befreien, die die Klippen trotz Verbots betreten und irgendwann beim Klettern nicht mehr weiterkommen.

Buchenwälder sind Europas ursprüngliche Wildnis. Foto: Carsten Heinke Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Rund zwei Jahrhunderte Tourismus und jährlich Hunderttausende Besucher hinterließen ihre Spuren auch am Königsstuhl – am stärksten an dem so genannten Königsgrab, vermutlich einst die letzte Ruhestätte eines Herrschers aus der Bronzezeit. Was von dem Hügelgrab noch übrig ist, liegt an der schmalsten Stelle auf dem Weg zum Aussichtsdeck.

„Früher oder später hätte der Zugang ohnehin gesperrt werden müssen“, so Knapp. Doch soweit sollte es nicht kommen. Nach einer langen Planungsphase hat nun der Bau des „Königswegs“ begonnen. Die neue Schwebebrücke in Ellipsenform soll ab nächstem Sommer nutzbar sein. Voraussichtlich bis Jahresende bleibt das alte Aussichtsdeck geöffnet.

Eine Wiege des Tourismus

Noch ist es trotz des Baugeschehens gut besucht. Fotoapparate klicken. Geknipst wird meistens erst die Küste mit dem Meer und dann noch einmal mit sich selbst. Beliebtester Hintergrund ist im Südosten die steile Klippe der Victoriasicht.

„Wir stehen hier in einer Wiege des Tourismus“, kommentiert Hans Dieter Knapp das rege Treiben. Neben dem Erleben stand dabei von Anfang an auch das Bedürfnis, die grandiose Szenerie in Bildern festzuhalten. Das bekannteste Ergebnis stammt von Caspar David Friedrich: das Gemälde „Kreidefelsen auf Rügen“. Als Hauptwerk der Romantik ging es in die Kunstgeschichte ein. Und auch wenn sich darin Wirklichkeit und Kreativität des Künstlers mischen: Es ist die effektivste Ostseeurlaubswerbung aller Zeiten.

Für sein Gemälde nutzte Friedrich Skizzen von verschiedenen Orten. Dennoch glaubt man, dass es sich bei der gemalten Landschaft um die Schlucht des Feuerregenfelsens handelt. Sie zählt wie der Königsstuhl und ein Stück der nördlich gelegenen Küste zur Großen Stubbenkammer links von der Aussichtsplattform.

Mehr Informationen: Trip-Tipps größer als Größer als Zeichen Anreise: Per Zug oder Bus bis Bahnhof Sassnitz. Von dort fährt die Buslinie 23 der Verkehrsgesellschaft Vorpommern Rügen (VVR, www.vvr-bus.de) direkt bis zum Nationalpark-Zentrum (Haltestelle „Königsstuhl“) bzw. zum Unesco-Welterbeforum (Haltestelle „Abzweig Welterbeforum”, ehemals Waldhalle). Zwischen dem Norden der Insel Rügen und dem Großparkplatz Hagen verkehrt die Buslinie 14. Weiter geht es mit dem Pendelbus der Linie 19 direkt zum Nationalpark-Zentrum.Aktivitäten: Das Nationalpark-Zentrum Königsstuhl (Stubbenkammer 2, 18546 Sassnitz, Tel. 038 392/66 17 28) mit Dauerausstellung, Bistro und Shop sowie dem Info Cube zur neuen Schwebebrücke Königsweg ist täglich außer Heiligabend geöffnet: Juni–August 9–19, April, Mai, September, Oktober 9–18 bzw. November–März 10–17 Uhr. Letzter Einlass 20 min (Multivisionskino) bzw. 1 h (Ausstellung) vor Schließung. Der Eintritt kostet € 10, für Kinder (6–14 Jahre) € 4,50. Vorteile bieten verschiedene Kombi- Tickets wie z. B. das 3-in-1-Ticket (Shuttlebus Linie 19 zwischen Großparkplatz Hagen und Nationalpark-Zentrum + Eintrittskarte Nationalpark-Zentrum + Tageskarte Parkplatz für € 17,50, erhältlich April–Oktober tgl. 10–16 Uhr( nur auf dem Großparkplatz in Hagen) oder das Königsstuhl-Ticket (unbegrenzte Tagesfahrten mit Bussen auf Rügen und in Stralsund + Eintritt Nationalpark-Zentrum für € 20, erhältlich in allen Bussen der VVR).Übernachten und essen: Hotel Solthus am See (Bollwerkstraße 1, 18586 Baabe, Tel. 038 303/ 871 60, www.solthus.de), Wasserferienwelt im-jaich (Am Yachthafen 1, 18581 Putbus, Tel. 038 301/ 809 20, www.im-jaich.de) – beide mit sehr guten Restaurants. Das Bistro im Nationalpark-Zentrum ist ein Selbstbedienungsrestaurant mit 70 Sitzplätzen (innen) sowie einer Außenterrasse. Das Speisenangebot reicht vom Fischbrötchen bis zum Gulasch.Auskünfte: Infos über den Nationalpark Jasmund finden sich auf dessen Website www.nationalpark-jasmund.de, spezielle Infos zum Baugeschehen am Königsweg unter https://koenigsweg.koenigsstuhl.com sowie allgemeine Reiseauskünfte bei www.auf-nach-mv.de

Seinen Namen hat der Feuerregenfelsen aus den 50er-Jahren des 19. Jahrhunderts. Denn zum Amüsement der Gäste ließ damals Friedrich Behrendt, Pächter des Hotels am Königsstuhl, bei Anbruch der Dunkelheit Reisighaufen an den Kliffkanten entzünden. Nach und nach stürzten die lodernden Zweige nach unten und veranstalteten dabei ein wahres Feuerwerk. Die weißen Kreidewände lieferten den idealen Hintergrund für das Spektakel. Erhalten blieb zum Glück nur dessen Name.

Als Ort, an dem man sich erholt und inspirieren lässt, hatte man die Insel mit der weißen Küste schon im 18. Jahrhundert entdeckt. Dafür sorgte etwa, so Professor Knapp, das Schaffen Ludwig Gotthard Kosegartens: „Der Literat und Theologe verfasste zahlreiche Gedichte wie auch Prosatexte, in denen er die Schönheit Rügens pries.“