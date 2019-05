Schale/Fürstenau. Den Olympiastützpunkt für den Schießsport in Schale besuchte jetzt eine Abordnung von Politikern aus Fürstenau und nutzte die Gelegenheit zum Probeschießen auf dem Wurfstand für Tontauben.

"Das ist schon etwas besonders hier" sagte Herbert Gans, als er die ersten Probeschüsse auf die Tonscheiben, die quer durch den Luftraum des Schießstandes D im Schießsport-Club-Schale flogen, erfolgreich abgegeben hatte. Zusammen mit Kollegen der kommunalpolitischen Räte der Stadt und Samtgemeinde Fürstenau und weiteren Bekannten hatte der frisch gebackene Altbürgermeister die Einladung seines Fürstenauer Ratskollegen Adolf Höveler, kurz "Addi", angenommen, sich einmal den Schießstand im benachbarten Hopsten anzusehen und an einem Schnupperschießen teilzunehmen.

Adolf Hövelers liebstes Hobby sei der Schießsport, so der Kommunalpolitiker und Friseurmeister aus Fürstenau. Seit gut sechs Jahren betreibe er den Wurfscheibensport wettkampfmäßig, erzählte er. Die Anlage in Hopsten/Schale, die nur wenige Kilometer von Fürstenau entfernt liegt, biete ideale Voraussetzungen, um den Sport ausüben zu können. Daher sei er der Meinung gewesen, dass sich die Fürstenauer einmal ein Bild von den sportlichen Möglichkeiten und der Entwicklung des im Jahr 1972 gegründeten Schießsportvereins machen sollten.

22 Meter hoher Lärmschutzwall

Der erste Vorsitzende des rund 240 Mitglieder starken Vereins, Rüdiger Bellersheim, begrüßte die Delegation aus der Nachbargemeinde. Bei ihrem Besuch konnten die Fürstenauer sich auch über die umfangreichen Bauarbeiten auf der Schießanlage informieren, die noch bis zum Ende des Jahres 2020 andauern würden, so die Verantwortlichen des Vereins. Schale sei bereits Bundesstützpunkt und Landesleistungszentrum sowie anerkannter Olympiastützpunkt des Westfälischen Schützenbundes, die Vereinsmitglieder würden aus einem Umkreis von bis zu 200 Kilometern kommen. Nach den Umbauarbeiten bestehe dann die Möglichkeit das Training der Leistungsträger und den Nachwuchs besser zu fördern sowie den Wurfscheibensport der Allgemeinheit noch mehr zugänglich zu machen. Allein der Lärmschutzwall mit einer Höhe von 22 Metern sei bei der Anfahrt bereits sehr eindrucksvoll, betonte die Gäste. Auch eine Besichtigung der Katakomben des Schießstandes, in denen sich die zahlreichen hochmodernen Wurfanlagen für die Tonscheiben befinden, stand mit auf dem Programm.

Und so gaben die Schützten aus Fürstenau jetzt zusammen 200 Schuss ab und hatten viel Freunde beim Ausprobieren der für sie neuen Sportart. Adolf Höveler steht in den nächsten Wochen noch ein intensives Training bevor. Nachdem er bei den Deutschen Meisterschaften in der Disziplin "Sportlich Skeet" bereits zwei Mal den vierten Platz errungen hat, würde er bei den kommenden Deutschen Meisterschaften im September in München gerne einen Schritt weiter auf die Siegertreppe gehen. Seine Ratskollegen jedenfalls wissen jetzt, warum ihr "Addi" immer so begeistert zum Schießtraining in Richtung Schale fährt.