Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Vergangenes Wochenende fand im Golfclub Schultenhof Peckeloh der Ryder Cup statt. Knapp 60 Teilnehmer spielten bei dem Turnier mit, unter denen auch viele Gäste dabei waren.



Eine Woche zuvor wurde der richtige Ryder Cup in Italien ausgerichtet, bei dem Team Europa (Blau) gegen Team USA (Rot) spielte. Nach diesem Prinzip wurde auch der Ryder Cup in Peckeloh organisiert. Die beiden Teams wurden von den beiden Team-Kapitänen Karsten Wolf (Team Rot) und Michael Karrasch (Team Blau) ausgelost.



Beim ersten Spieltag wurde ein klassischer Vierer und Vierball Bestball gespielt. Am Ende des Tages trennten sich beide Teams mit einem 14:14 Unentschieden. Der nächste Tag startete ohne Vorteil für beide Teams. Im 1 gegen 1 Lochspiel traten die Teams Sonntag an. Erst durch die letzten drei Paarung konnte Team Rot mit Kapitän Karsten Wolf gewonnen. Das Endergebnis betrug 30,5 zu 27,5.

Dieser Text wurde erstellt von:

Luca Voigt - Medienbeautragter

Golfclub Schultenhof Peckeloh e.V.