Anfang des Jahres begeisterte die Rollkunstlaufabteilung des OSC mit ihrer Show „Roll On“. Das Event lockte zahlreiche Zuschauer an und war damit ein voller Erfolg. Wegen der großen Nachfrage gab es sogar eine spontane Sondervorstellung am Sonntagnachmittag.

Unter der Leitung von Trainerin Birgit Schröder und Abteilungsleiterin Jacqueline Feldmann heißt es Mitte November deshalb noch einmal „Let´s Go“. Neben den eindrucksvollen Choreographien aus dem Frühjahr können sich die Zuschauer auf acht brandneue Show-Nummern freuen.

Zur Musik aus Film und Fernsehen, Musical, bekannter Klassiker und Charts, zeigen die 80 Läufer und Läuferinnen zwischen 5 und 63 Jahren ihr Können auf acht Rollen. Ein buntes Programm für die ganze Familie.

Wer „Roll On 2023“ live erleben möchte, ist am 18. November um 14:30 Uhr und 18:30 Uhr und am 19. November um 11:00 Uhr und 15:00 Uhr in der Halle A des OSC an der Hiärm-Grupe-Straße 8 herzlich willkommen.

An beiden Tagen gibt es in der Cafeteria wieder selbstgebackene Kuchen, Kaffee und kalte Getränke. Der Eintritt ist bei allen Vorstellungen frei. Ticketausgabe ab 90 Minuten und Einlass ca. 30 Minuten vor Show-Beginn. Wartebereich in der Cafeteria. Tickets sind limitiert.

Dieser Text wurde erstellt von:

Carolin Engelmann

Rollkunstlaufabteilung Osnabrücker Sportclub