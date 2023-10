„Wir von hier“ – das Lokalportal 5 Fach Gold für den MSK Osnabrück bei der Deutschen Meisterschaft Von Wir von hier | 11.10.2023, 10:09 Uhr Teilnehmer am Freikampf, zu unterscheiden an den unterschiedlichen Gürteln Foto: Carolin Wortmann up-down up-down

In diesem Jahr war es wieder soweit, der MSK Osnabrück hat an der Deutschen Meisterschaft der Modernen Schwertkunst teilgenommen und 5 Gold Medaillen zurück in die Heimat gebracht.