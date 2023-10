Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Auf Kreta traten Bolsmann und Nimtz als Teil der deutschen Nationalmannschaft mit zwei weiteren Damen und vier Herren an. Für die beiden Osnabrückerinnen war das die fünfte EM-Teilnahme in Folge, dieses Mal spielten sie sich bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen um die 30 Grad unter die besten acht Teams. Insgesamt belegte die deutsche Nationalmannschaft so Platz 5 der Nationenwertung.

Bolsmann und Nimtz konnten das erste Spiel unter den letzten 32 Damenteams gleich mit einem doppelten 7:5-Sieg gegen zwei Ukrainerinnen für sich entscheiden. Und auch danach lief es gut für das deutsche Duo: Gegen die Portugiesinnen konnten sie unter den letzten 16 Teams mit 3:6, 6:4 und 10:8 punkten. Erst im Match gegen das spanische Doppel aus Costa Graell und Fernandez Palos, die später Platz 3 in der Gesamtwertung erreichten, mussten sie sich geschlagen geben.

„Für mich hätte es keinen schöneren Abschluss der Saison geben können. Zu den letzten acht Teams bei der EM zu gehören, macht uns stolz“, so Christin Nimtz. Und auch Sarah freut sich über das hervorragende Ergebnis: „Wir haben viel gegeben, um hier stehen zu können. Dass es sich so ausgezahlt hat, ist umso wertvoller.“

Im vergangenen Jahr schaffte es das Osnabrücker Duo unter die letzten 16 Teams. „Ein perfektes Beispiel, was mit harter Arbeit und viel Leidenschaft möglich ist. Die Mädels haben es sich wirklich verdient“, resümiert Bundestrainer Alexander Bailer.

Auf Kreta traten insgesamt 35 Damen- und 37 Herren-Teams aus insgesamt 20 Nationen gegeneinander an. In der Nationenwertung schließt die deutsche Nationalmannschaft wie im vergangenen Jahr mit einem starken Platz 5 ab.



Nach den Erfolgen bei der Deutschen Meisterschaft mit Silber und Bronze und der Europameisterschaft auf Kreta geht es für Bolsmann im Dezember nach Brasilien. Dort wird sie als Teil der deutschen Nationalmannschaft, bestehend aus drei Damen und drei Herren, bei der Weltmeisterschaft spielen.

Jasmin Schulte (OSC)