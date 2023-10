Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Wesentlich zu dieser hohen Anzahl an Sportlern hat der Staas-Junior-Cup mit 183 Finishern beigetragen. Außerdem konnten bei der Grundschule etliche Schüler*innen zu einer Teilnahme bewegt werden.

Moderator Frank Glose schickte aufgrund der hohen Schüleranmeldungen zunächst die Jungen und anschließend die Mädchen auf die 1,8 Kilometer lange Strecke. Hier gewann bei den Jungen wie im vergangenen Jahr Leandro Weltermann Orccon vom SV Hesepe-Sögeln in 7:40 Minuten vor Ben Otto vom SC Melle 03 e.V. (7:51 Minuten) und Hannes Thye-Moormann vom TuS Bersenbrück (8:18 Minuten).

Einen Doppelerfolg konnte der SC Melle 03 e. V. bei den Mädchen verbuchen. Hier gewann Rebecca Pedall (7:41 Minuten) vor ihrer Vereinskameradin Inga Benduhn (8:32 Minuten) und der für den TuS Bersenbrück startende Sarah Renze (8:43 Minuten).

Vor dem Hauptlauf über die Kurz- und Langstrecke startete Frank Glose den jüngsten Läufer Nachwuchs. Beim Bambinilauf beteiligten sich sage und schreibe 80 Kinder, die einen Rundkurs rund um die Schule zu laufen hatten. Hier stand der Spaß am Laufen im Vordergrund und der sportliche Ehrgeiz. Als Lohn gab es eine Medaille und ein kleines Geschenk für jeden.

Einen Start-Ziel-Sieg legte wie in den vergangenen beiden Jahren Dustin Karsch von Zweirad und Sport Nieberding über die Langstrecke hin. In 31:23 Minuten war er der schnellste Mann über diese Strecke. Platz zwei belegte Henrik Book vom TuS Borgloh in 34:57 Minuten. Sebastian Maschmeyer (35:09 Minuten) von den Bramscher Rumläufern belegte Rang drei.

Lena Brüwer von den Lauffreunden Bippen-Merzen (38:53 Minuten) hieß die Siegerin bei den Frauen über die 9,4 Kilometer Strecke. Platz zwei belegte Corinna Tappe von den Bramscher Rumläufern (42:12 Minuten) vor der Drittplatzierten Katja Bielefeld von den Bramscher Rumläufern (44:15 Minuten).

Über die Kurzstrecke von fünf Kilometern bei den Männern siegte Rudi Siemens, ohne Verein, in 14:51 Minuten. Er verwies Til Morkötter vom SC Melle 03 e.V. (15:07 Minuten) auf Rang zwei. Platz drei belegte Carsten Schmidt von der LG Hassberge in 15:08 Minuten.

Auch bei den Frauen überragte der SC Melle 03 e.V. mit einem Doppelerfolg. Nachdem Rebecca Pedall (19:02 Minuten) und Inga Benduhn (19:54 Minuten) schon beim Schülerlauf die Plätze eins und zwei belegt hatten, liefen sie auch beim Jedermannslauf in dieser Reihenfolge ein. Platz drei belegte Nicole Wilhelm (21:44 Minuten) vom SV Gehrde läuft.

Bei der anschließenden Siegerehrung in der Aula der von-Ravensberg-Schule wurden die drei Erstplatzierten von beiden Läufen sowie die drei Sieger der jeweiligen Altersklassen vom Hauptlauf geehrt. Neben der obligatorischen Urkunde gab es auch kleine Präsente. Anschließend konnte dann in gemütlicher Runde bei Kaffee und Kuchen gefachsimpelt werden.

Dieser Text wurde erstellt von:

Reinhard Rehkamp

Laufsportfreunde Bersenbrücker Land e.V.