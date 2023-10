Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Mit einem Glas Sekt bzw. einem alkoholfreien Getränk und leckerem Fingerfood aus „Pöttys Küche“ von Christian Pötter wurden die Gäste im Modehaus begrüßt. Rund um den Laufsteg waren die Stühle platziert, die sich immer mehr füllten.

Um 19 Uhr ging es dann los und das erste Model machte sich auf den Weg, begleitet von Musik, Applaus und Erklärungen zum herbstlichen Outfit von Andrea Kamlage. Sie ging auch auf die passenden Schuhe ein, für die das Schuhaus Rocho verantwortlich zeichnete und auch Optik Brüggen war vertreten und rundete die Auftritte mit den passenden modischen Brillen ab.



Als Pfarrer Michael Franke den Laufsteg betrat, brandete der Applaus noch einmal richtig auf und das Publikum, das zu 98 Prozent aus Frauen bestand, hatte sichtlich Spaß – übrigens ebenso wie der Pfarrer. Vier Outfits präsentierten die acht Models und im Anschluss bestand die Möglichkeit, das ein oder andere Lieblingsteil auch gleich käuflich zu erwerben.



Während dieser Zeit waren die männlichen Models mit Spardosen unterwegs und baten um Spenden für die Arbeit des „Traumfängers“. Die Leerung dieser Dosen ergab 1.480,70 Euro, Andrea Kamlage rundete diese Summe auf 1.500 Euro auf. „Eine Wahnsinnssumme!“, so die einhellige Meinung aller Beteiligten, für die allen Spenderinnen und Spender ein großes Dankeschön gilt.



Da die Nachfrage zur Teilnahme an der Modenschau sehr groß und der Spaßfaktor sehr hoch war, wird aktuell über eine Wiederholung der Veranstaltung nachgedacht. Wie und in welchem Rahmen wird frühzeitig bekannt gegeben.

Dieser Text wurde erstellt von:

Anita Lennartz

Traumfänger e. V., www.trauerbegleitung-ankum.de