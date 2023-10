Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Nach Wind und Regen am 1. Tag, gab es am 2. Tag dann glücklicherweise recht gute Bedingungen. Zwischen der weiblichen U18 beider Vereine gab es dabei von Beginn an einen Zweikampf um den Mannschaftssieg, den die LGE letztlich sicher gewann und dabei den Emsland-Rekord deutlich auf jetzt 11.051 Pkt. schraubte. Den hatten die Papenburger beim Gewinn der Niedersachsenmeisterschaft im Mai nach der Umstellung vom 100 m auf die jetzt geltenden 200 m am Ende des 1. Tages neu aufgestellt.

Lotte Goldenstein, Angelina Kisser und Laura Krüger konnten sich auch noch mal leicht steigern, verloren aber am Ende vor allem über 800 m, 200m sowie im Kugelstoßen zu viele Punkte auf die Emstaler Mieke Wübben, Mara Hermes und Anna Frericks sowie Ersatzfrau Hilke Hempen. Beide Mannschaften sind damit die Nr. 1 und 2 in Niedersachsen.

Auch in der Einzelwertung dominierte das Emsland mit M. Wübben, M. Hermes und L. Goldenstein nach 100m Hürden, Hochsprung, Kugelstoßen und 200m am 1. Tag, sowie Weitsprung, Speerwurf und 800m am 2. Tag auf den ersten drei Plätzen. Seinen Einstand als 10-Kämpfer gab Maksymilian Kusber von der LG Papenburg

Dieser Text wurde erstellt von:

LG Papenburg-Aschendorf