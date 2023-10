Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Die Kila (Kinder-Leichtathletik) war von Anfang an „sein Ding“ und er konnte es auch mit Begeisterung rüberbringen. Schon vor Jahren organisierte er auch entsprechende Sportfeste in den Halle und dann auch im Freien.

Auch in anderen Gruppen trainierte er zwischendurch und war als Kampfrichterwart vorübergehend auch für die Durchführung von Veranstaltungen verantwortlich. Nicht zu vergessen, dass er auch selbst noch als Aktiver recht erfolgreich war und ist. Sein Wunsch, jetzt auch mal kürzer zu treten bzw. auch mehr für sich zu machen, wurde natürlich akzeptiert - wenn auch nur schwer.

Trotz denkbar schlechtem Wetter ließen es sich viele Kinder und auch Eltern nicht nehmen, ihn am 5. Oktober mit reichlichen Geschenken zu verabschieden. Als ausgebildeter Schieds- und Kampfrichter wird er der LG auch noch weiterhin zu Verfügung stehen.

Mit dem bisheriger Co-Trainer Jeremy Bivour, der als 17-jähriger nun die Rolle des „Cheftrainers“ der jüngsten LG-Gruppe übernimmt, gibt es nun sogar mehr gleich einen mehrfachen Generationswechsel. Trainiert wird wird immer am Donnerstag von 16.00-17.00 Uhr im Waldstadion bzw. nach der Saisonpause und Herbstferien dann in der Halle Kleiststraße in Papenburg.

Dieser Text wurde erstellt von:

Hermann-J. Meyer

LG Papenburg-Aschendorf