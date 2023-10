Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Die absolvierten dort mit fast 600 Starts ein Non-Stop-Programm, das vom gut 80-köpfigen Orga-Team der LG in knapp 4 Stunden routiniert abgewickelt wird – so empfanden es zumindest Teilnehmer und Zuschauer. Im Vorfeld und hinter den Kulissen brannte allerdings manches Mal die Luft.

Am Vormittag waren noch kurzfristig zwei defekte Birnen der Flutlichtanlage erneuert worden und der schon seit über einem Jahr fehlende Flutlichtmast beim Start wurde noch mal durch eine mobile Anlage des THW ersetzt - das auch beim diffusen Licht auf dem Nebenplatz etwas nachhalf. Ein kurzer Sturzregen gut 1 Stunde vor dem ersten Start setzte dann alle Zusatzstrahler bei einer Kugel,- und zwei Weitsprunganlagen 2 x außer Gefecht und auch im Wettkampfbüro war mal der Strom weg. Zum Glück ohne Datenverluste.

All das hinderte viele Athleten/innen nicht daran, zum Saisonende noch mal richtig Gas zu geben. Und das z.T. auch mal in ganz andern Disziplinen als sonst - was ihm übrigen vor über 30 Jahren der Ursprungsgedanke für die Schaffung dieser Veranstaltung war. So startete z.B. Talea Prepens (Frauen /TV Cloppenburg), 200 m U18-Weltmeisterin von 2017 und mehrfache Deutsche Meisterin auf den Sprintstrecken wie im Vorjahr im Diskuswurf im Kugelstoßen, wo sie sogar 1. mit 13,72 m vor der Niederländerin Danara Stoppels (Groningen) wurde, die wiederum den Diskuswurf mit 45,10 vor Lokalmatadorin Merle Lücht gewann.

Nachdem Nevio Völkel von der LG Osnabrück nach übersprungenen 2,00 im Hochsprung der U18 erst an seiner gerade wenige Tage alten eigenen deutschen Jahresbestleistung von 2,07 m scheiterte, beindruckten vor allem die Läufer. Über 1000 m Männer liegen jetzt mit 2:35,69 und 2:36,49 Min. Jan de Vries (DSC Oldenburg) und Jan Luca Tanner (Hannover 96) an der Spitze der Landesbestenliste. Das gilt ebenso in der U20 für Elias Geffert (Hannover 96) in 2:38,73 und Christian Prell (DSC Oldenburg/2:43,45), sowie den Schwestern Leonie und Sophie Suermann von der LG Papenburg-Aschendorf, die beim Doppelsieg über 1.500 m Hindernis gleich zu Beginn 5:31,04 und 5:33,14 Min. erzielten.

Beendet wurde die Veranstaltung mit bis zu 11 Wettkampfstätten zeitplangemäß mit einem starken und packendem 5000 m Rennen. Das Tempo der anfangs 5-köpfigen Spitzengruppe im 19 Mann starken Feld zog immer mehr an und am Ende war der U20 Sieger Floyd Luca Schnaars (TV Lilientahl) mit ganz starken 14:54,77 Min. auch Gesamtsieger vor dem Männersieger Julian Borgelt (LC Paderborn/15.01,96).

Beide erhielten dafür jeweils einen der 8 ausgesetzten Sonderpokale, von denen je einer auch an Ann-Kathrin Kuhr (LG Papenburg-Asd.) und Melina Wilken (LG Uplengen) für ihre Siege im Weitsprung der U20 bzw. W15 ging. Für ihren Kugelstoßsieg wurde auch T. Prepens sowie von der LG Emstal Micah Schade (M 15) und Marcel Blüscke U18 fr ihre Weitsprungsiege sowie Ida A, Mross (TV Lilientahl, 20 U18) ausgezeichnet.

Dieser Text wurde erstellt von:

Hermann-J. Meyer

LG Papenburg-Aschendorf