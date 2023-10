Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Die Erfolgsserie von Heidemann geht weiter. Drei Start-Ziel-Siege weit vor dem Feld über alle drei Bruststrecken. Die 50 m Brust, ihre Spezialdisziplin, beendete sie in 32,26 Sekunden und rangiert damit in der offenen DSV-Bestenliste schon wieder auf Platz 2.

Zudem ein klarer Erfolg beim 100 m Lagenschwimmen. Angepeilt und dann umgesetzt hatte sie die Rekordverbesserung über 100 m Schmetterling in der Altersklasse 40. Die erzielten 1:04,48 Minuten hätten auch in der separaten offenen Wertung mit über zwei Sekunden Vorsprung zum Titel gereicht.

Auch bei Hendrik Schmitz lässt sich die Saison noch gut an, obwohl sein gerade begonnenes Dualstudium in Lingen oft nicht zum Trainingsrhythmus passt. Der 22-jährige Sigiltra-Schwimmer katapultierte sich mit seiner Siegerzeit über 50 m Schmetterling von 25,08 Sekunden schon wieder in die erweiterte DSV-Spitze. Sein zweiter Sieg gelang dem gebürtigen Twister über 100 m Rücken. Mit 24,47 Sekunden über 50 m Freistil verpasste er nur um 7 Hundertstel die dritte offene Goldmedaille. Sein Sögeler Vereinskollege und Abonnentensieger in Brustlage, Jan Fährmann, musste wegen langwieriger Grippe passen.

Riesengroß war die Freude für „Shooting Star“ Sofie Gügelmeyer, die ihren ersten offen Erfolg über 200 m Schmetterling in starken 2:30,48 Minuten feiern durfte. Dazu gesellten sich für die erst 16-jährige Dalumerin noch drei Bronzemedaillen über 200 m Freistil und Lagen sowie über 100 m Schmetterling. Ihr 12-jähriger Bruder Jonas war mit 10 Jugendtiteln einmal mehr der herausragende Nachwuchsschwimmer der Großveranstaltung (rund 2200 Starts!) und Aushängeschild des SV Wasserfreunde Dalum.

Die gleiche offene Bilanz hatte der SV Concordia Emsbüren durch den deutschen Jugendvizemeister Fabio Berendes aufzuweisen. Gesundheitlich wieder hergestellt aber noch mit Trainingsdefizit belastet, schaffte der 16-Jährige „nur“ einen Sieg auf einer Nebenstrecke, den 50 m Rücken. Die drei Bronzeränge gab es über 100 m und 200 m Brust sowie 100 m Rücken.

So schafften auch der starke Harener Marcel Knevel, der in seinem Jahrgang 2004 zehn Erfolge feierte, im offenen Rückensprint den Sprung auf das Podest. Eine wiedererstarkte Larissa Scherpe glänzte für die Wasserfreunde Völlen-Papenburg auf den 50 m Brust mit Edelmetall.

Unter die absolut besten Sechs des Bezirks schafften es noch Florian Hillebrand (WV Papenburg) im Freistilsprint, die Brustschwimmerinnen Finja Kruthoff (Concordia Emsbüren), Christin Kamlage (TV Meppen) und Sarah Deters (Haselünner SV) sowie Fabian Welzel (SG Freren) im Rückensprint. In der inoffiziellen Jugendwertung führt der SV Haren mit 20 Titeln, 11 Vizemeistern und 8 Bronze (39 Medaillen!). Dahinter rangieren die starken Wasserfreunde aus Dalum (13/6/6), der TV Meppen (13/4/2).

Dieser Text wurde erstellt von:

Klaus Hüsing

Kreisschwimmverband Emsland