Sie haben in der vergangenen Saison durch Fairness auf sich aufmerksam gemacht. Das Kreisligateam ist im Ranking der Region Emsland/Grafschaft Bentheim Dritter geworden. Dafür gab es nun Geld von der VGH-Versicherung.

Im Rahmen der Ehrung erklärte Mannschaftskapitän Rene Krannich, warum das Team nicht zu den Kartensammlern gehört: “Unser Trainer erklärt uns vor jedem Spiel, fair zum Schiedsrichterteam zu sein. Es freut uns als Mannschaft, dass wir die ganze Saison so fair hinbekommen haben. Denn eigentlich spielen wir nicht danach, am Saisonende einen Fairnesspreis zu gewinnen“. Der Vereinsvorsitzende Hubert Hockling erklärte bei der Ehrung nach dem Kreisliga-Derby gegen Adler Messingen (1:1): „Unser Verein ist schon stolz auf diese Ehrung“.

Für Platz 3 im diesjährigen Ranking der Region Emsland/Grafschaft bekam die Mannschaft von der VGH, dem Ausrichter des Wettbewerbs, 500 EURO sowie einen Pokal und der Verein dazu ebenfalls noch 500 EURO für die Fußballjugend. „Ihr habt in diesem Wettbewerb Vereine wie Wolfsburg und Osnabrück hinter euch gelassen“, erklärte Sven Wohkittel, Vertriebsleiter der VGH für die Region Emsland und Grafschaft. „Belohnt wird, wer sich auf und neben dem Platz mit am fairsten verhält“.

967 Mannschaften haben niedersachsenweit von den Kreisligen bis zur 1. Bundesliga am VGH Fairness-Cup teilgenommen. Die Kicker des SV Bokeloh sind Gesamtsieger des zum 30. Mal ausgewerteten Wettbewerbs geworden und werden dafür in Barsinghausen geehrt. Damit kommt der Niedersachsen-Sieger zum dritten Mal nach dem SV Wippingen (1994 und 1995) aus dem NFV Kreis Emsland. Zweitbestes Team in der hiesigen Region Emsland/Grafschaft ist in diesem Jahr der SC Spelle-Venhaus I geworden.

Auf dem Foto die Teilnehmer der Ehrung (von links): Hubert Hockling (1. Vors. SV Leng.-H.), Christian Feldmann (Fußballobmann SV Leng.-H.), Sven Wohkittel (Vertriebsleiter VGH), Torsten Gösser (Jugendwart SV Leng.-H.), Rene Krannich (Kapitän SV Leng.-H. I), Klaus Bloom (Trainer SV Leng.-H. I), Berthold Korte (Agenturleiter VGH in Lengerich), Harald Koning (Stellv. Vors. NFV Weser-Ems), Heinz-Gerd Evers (Vors. NFV Emsland) und Robert Maue (Geschäftsführer SV Leng.-H.).

Dieser Text wurde erstellt von:

Karl-Heinz Hasken

Kreisfußballverband Emsland