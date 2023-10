Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Der Wettkampf begann mit den Eröffnungsdoppeln. Hier mussten sich Rita Pleus und Andrea Trepohl noch geschlagen geben, doch Claudia Meer und Franziska Hartdegen glichen direkt zum 1:1 aus.



In der ersten Einzelrunde kamen unsere Damen dann so langsam in Fahrt. Im oberen Paarkreuz setzte sich Claudia Meer deutlich durch. Rita Pleus musste über die volle Distanz gehen und gewann schließlich in einem packenden Spiel mit 12:10 im Entscheidungssatz. Auch Franziska Hartdegen lieferte sich ein packendes Duell, jedoch reichte es leider nicht ganz. Hier konnte sich ihre Gegnerin im entscheidenen fünften Satz knapp mit 11:9 durchsetzen. Andrea Trepohl ließ in ihrem ersten Einzel nichts anbrennen und gewann klar mit 3:0. So führte unsere Damen nach der ersten Einzelrunde mit 4:2.



In der zweiten Einzelrunde machten die Damen dann den Sack zu. Nur Rita Pleus musste erneut über fünf Sätze. Aber auch dieses Mal ging sie als Siegerin aus dem Spiel. Der Endstand: 8:2.



Damit konnte die erste Damenmannschaft den vierten Sieg im vierten Spiel feiern und den ersten Platz in der Tabelle souverän verteidigen. Am 15.10.2023 gehts dann gegen den aktuellen Tabellenfünften – die TTG Nord Holtriem.



Statistik:

SV Bawinkel

Doppel: Pleus / Trepohl 0:1, Meer / Hartdegen 1:0

Einzel: C. Meer 2:0, R. Pleus 2:0, A. Trepohl 2:0, F. Hartdegen 1:1

Dieser Text wurde erstellt von:

Ingo Hantke

Tischtennisabteilung des SV Bawinkel