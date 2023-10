Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Nach einer kurzen Begrüßung durch Helmut Langelage, Fachbereichsleiter für Soziales, Bildung und Sport bei der Stadt Bramsche, und einführenden Worten von der Bramscher Ärztin Doris Mettenbrink stieg Referent Uwe Lankenfeld mit seinem anschaulichen Vortrag ein. Der Allgemeinmediziner, der sowohl als Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) für den Bezirk Osnabrück als auch als Vorsitzender des Deutschen Hausärzteverbands – Landesverband Niedersachsen des Bezirks Osnabrück fungiert, startete mit einer Definition des zentralen Themas.

„Telemedizin ermöglicht es, unter Einsatz audiovisueller Kommunikationstechnologien trotz räumlicher Trennung, beispielsweise Diagnostik, Konsultation und medizinische Notfalldienste anzubieten“, erläuterte Lankenfeld. Direkt danach machte Lankenfeld deutlich, welche Vorteile Telemedizin mit sich bringen könnte. Generell sei die ärztliche Kompetenz immer an die Person des Artes gebunden. Zudem sei die ärztliche Kompetenz früher immer und zum Teil auch noch gegenwärtig an den Standort des Arztes gebunden. „Mithilfe von Telemedizin sind künftig erhebliche Teile der ärztlichen Kompetenz standortungebunden. Insbesondere für den ländlichen Raum kann Telemedizin ein großer Bestandteil der medizinischen Versorgung werden“.

Im Anschluss daran ging Lankenfeld ausführlich auf die Videosprechstunde und kurz auf die Terminvergabe für einen Facharzt ein. „Mit zertifizierten Programmen wird in einer Videosprechstunde eine sichere und datenschutzkonforme videotelefonische Verbindung aufgebaut. Voraussetzung seien eine Internetverbindung und ein funktionsfähiges Endgerät, also Smartphone, Tablet, Laptop oder Computer. Dadurch dass der Patient nicht in die Praxis kommen muss, würden sich gleich mehrere Vorteile ergeben, berichtete der Referent. Beispielsweise werde der Zugang zu weit entfernten Ärzten erleichtert, die Zeit für die Anfahrt sowie die Wartezeit in der Praxis würden entfallen und die Ansteckungsgefahr sei nicht mehr gegeben.

Wie unkompliziert so eine Videosprechstunde ablaufen kann, simulierte der Arzt auch gleich im Ratssaal anhand eines Fallbeispiels. Nach einer Vorführung, bei der Jan Torliene von der KVN Osnabrück tatkräftig unterstützte, hatte Rüdiger Albers, der Vorsitzende des Bramscher Stadtseniorenrates, als Freiwilliger aus dem Publikum das Prozedere gemeinsam mit dem Hausarzt noch einmal durchgeführt.

Organisiert wurde die Informationsveranstaltung vom Stadtseniorenrat Bramsche und der Computer AG Bramsche/Wallenhorst.

Dieser Text wurde erstellt von:

Stadt Bramsche, Yannick Richter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Referent des Bürgermeisters

Stadtseniorenrat Bramsche