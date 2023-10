Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Trotz Auswärtsspiel räumt TuS-Trainer Kai Golchert die Favoritenrolle seines Teams bei Aufsteiger Emden ein: „Vom Papier her ist die Sache klar. Gleichzeitig wäre es aber ein großer Fehler, wenn wir glauben, wir machen das dort im Vorbeigehen, dann verlieren wir sicher.“

Er und sein Trainer-Parter Mateusz Chylinski haben die jüngste Niederlage gegen Bissendorf-Holte II mit ihrer Mannschaft nochmal mittels einer Videoanalyse aufgearbeitet. Golchert dazu: „Ich hoffe, dass jedem dabei die Fehler bewusst geworden sind und woran es zu arbeiten gilt.“

Die Emdener sind für die Bramscher Handballer gänzliche Unbekannte. Golchert lacht: „In den 27 Jahren, die ich jetzt Handball spiele, habe ich noch nie in Emden gespielt.“ Deshalb will der Übungsleiter lieber auf die eigenen Stärken schauen: „Wir müssen unsere Sinne schärfen, sind in dieser Saison bisher noch nicht an unsere Top-Leistung herangekommen.“

Um dies zu ändern stehen den Hasestädtern fast alle Kräfte zur Verfügung. Lediglich Jonas Grass wird aussetzen müssen. Dem Bramscher Neuzugang macht seit der Partie gegen Bissendorf seine Schulter wieder zu schaffen, die bereits vorher lädiert war.

Mit drei Siegen und einer Niederlage stehen die TuS-Handballer aktuell auf dem vierten Tabellenplatz der Landesliga-West und damit in der wichtigen oberen Hälfte, da die Ligenebene nach der Saison aufgelöst wird und die ersten sechs Teams auf- und die unteren sechs absteigen.



Dieser Text wurde erstellt von:

Andreas Schüßler

TuS Bramsche