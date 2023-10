Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

„Wir wussten vorher, dass die Bissendorfer eine schnelle, technisch starke Truppe sind. Dies wollten wir im Defensivverbund gemeinsam auffangen, aber anfangs gelang uns dies nicht“, ordnete Bramsches Trainer Mateusz Chylinski die Anfangsphase seines Teams später ehrlich ein. Er und sein Trainerpartner Kai Golchert mussten mitansehen wie das hohe Tempo der Bissendorfer ihrer Mannschaft zunächst deutlich Probleme bereitete und der rechte Zugriff in der Verteidigung fehlte. So konnten die Gäste nach gut zwölf Minuten mit 4:8 in Führung gehen.



Daraufhin tauschten die Hasestädter ihren Torwart aus und stellten die Anlaufwege ihrer Verteidigung um, sodass sich die Abwehrleistung leicht verbesserte. So gelang es den Rückstand zu verkürzen und nach einer Doppelparade von Golchert beim Stand von 10:11 sah es zunächst so aus, als könnte man diesen vielleicht sogar ausgleichen, was dann aber vorerst noch nicht gelang.

Beide Mannschaften spielten sehr schnell hin und her und zeigten gelungene Offensivkombinationen. Chylinski fand: „Dies war heute von beiden Teams deutlich mehr als Landesliga-Niveau, mit diesen Leistungen hätten beide in der Verbandsliga mithalten können.“ Entsprechend eng war der Pausenstand (15:17).



Nach dem Seitenwechsel gelang es den Bramschern dann besser die Abschlussversuche der Bissendorfer mit konsequenter Defensivarbeit zu unterbinden. Auch Golchert konnte in entscheidenden Phasen immer wieder mal einen Ball parieren, sodass auch die zweite Hälfte eng umkämpft und spannend blieb.



In der achtunddreißigsten Minute gelang Alexander Brockmeyer der Ausgleich zum 22:22. Die meisten Treffer für die Gastgeber erzielte TuS-Torjäger Lars Meyer, der auch als verlässlicher Siebenmeterschütze auftrat. Nach Paraden von Golchert gelangen diesem auch die Tore zum 29:28 und 30:28. Mit zwei Treffern Vorsprung war dies die höchste Bramscher Führung der Partie.



Leider bekamen die Hasestädter dann nicht die nötige Ruhe in ihr Spiel, um noch einen weiteren Führungstreffer herauszuholen. „Bissendorf hat es heute besser als wir verstanden in den passenden Situationen das Tempo rauszunehmen. Obwohl deren ehemalige Oberliga-A-Jugend-Akteure noch so jung sind, wirkten sie von außen wohl schon sehr erfahren, wirklich eine Bombentruppe“, zollt Chylinski dem Gegner Respekt.



Durch mangelndes Abschlussglück des TuS-Teams und Tempogegenstößen der Bissendorfer drehte sich der Spielstand wieder zugunsten der Gäste. Mit dem 32:34 der Bissendorfer zwölf Sekunden vor der Schlusssirene war die Partie entschieden, da spielte der vergebene Strafwurf von Brockmeyer nach dem Ablauf der regulären Spielzeit keine Rolle mehr.



Für den TuS Bramsche spielten: Lars Meyer (13 Tore), Alexander Brockmeyer (4), Jan Wendte (4), Jonas Grass (3), Maurice Strubbe (3), Marcel Golchert (2), Michel Ortland (2), David Remme (1), Magnus Borcherding, Marc Clausing, Maik Emmich, Nick Schädel sowie Kai Golchert und Daniel Kellermeier (beide Tor).

Dieser Text wurde erstellt von:

Andreas Schüßler

TuS Bramsche