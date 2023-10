Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Am Freitagabend empfing die 2. Herren in der 2. Kreisklasse die Reserve des Quakenbrücker SC. Es sollte ein langer Abend werden: Nach den Eingangsdoppeln stand es 1:1 und bis zum 4:4 konnte sich kein Team einen Vorsprung herausspielen.

Als unsere Mannschaft durch zwei Siege von Horst Lau und Thomas Derks auf 6:4 erhöhen konnte, eröffnete sich die Chance auf einen doppelten Punktgewinn. Doch beide Abschlussdoppel gingen an die Gäste, so dass man sich am Ende leistungsgerecht mit 6:6 trennte.



Am Samstag musste unsere 1. Herren dann in der 2. Bezirksklasse zur 1. Mannschaft des QSC reisen. Den Grundstein für den verdienten 9:4 Sieg gegen den letztjährigen Aufsteiger aus der Kreisliga legte man mit einem 3:0 Zwischenstand nach den Doppeln.

In den Einzeln überragte auf Quakenbrücker Seite Sali mit zwei Siegen gegen Annette Mausolf und Dieter Clausing. Auf Heseper Seite unterstrich Wolfgang Schilling mit zwei Siegen seine gute Form. Auch Neuzugang Jan Südhoff gewann sein erstes Spiel und steuerte wie auch Mausolf, Clausing und Niklas Kohlenbach je einen Punkt bei.

Dieser Text wurde erstellt von:

Thomas Derks

SV Hesepe/Sögeln