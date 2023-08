Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Die Wiedersehensfeier der „Alten III.“ auf dem Sportplatz des TUS Glane war ein voller Erfolg. Eine starke Gemeinschaft und Spaß an Geselligkeit prägten die 22 Jahre von 1980 bis 2002 der alten III. Fußballmannschaft des TUS Glane, in denen es zwei erfolgreiche Trainer (Henry Bäumker und Berny Zurmühlen) gab.

Nun trafen sich 50 ehemalige Spieler in Begleitung ihrer „Spielerfrauen“ an alter Wirkungsstätte auf dem Sportplatz in Glane um einen tollen Abend zu genießen. Dieser Abend brachte nicht nur alte Geschichten und Erinnerungen zurück, sondern stärkte auch die Gemeinschaft und den Zusammenhalt untereinander.

In den 20 Jahren gab es viele Erlebnisse. Ein besonderes Highlight war die legendäre „WETTEN DASS..?“ Wette auf dem Sportlerball, bei der es darum ging, ob 11 Spieler Platz in einen Trabi finden würden. Mit viel Kreativität und Zusammenhalt gelang es ihnen, diese Wette zu gewinnen und für viel Aufsehen in Glane zu sorgen. Dieses Ereignis bleibt bis heute unvergessen und wird bei jedem Treffen gerne wieder ausgiebig erzählt.

Neben solchen spaßigen Aktionen waren auch die Weinfeste in Mayschoss ein fester Bestandteil des jährlichen Veranstaltungskalenders. Hier konnten die Spieler zusammen feiern, lachen und neue Erinnerungen schaffen. Diese Tradition wurde über die Jahre hinweg ausgiebig gepflegt und war ein wichtiger Ankerpunkt für die Mannschaft.

Auch in schwierigen Zeiten zeigte sich die Hilfsbereitschaft und Solidarität der „Alten III.“ Nach der Unwetterkatastrophe im Ahrtal im Jahr 2021 war die Bereitschaft zur Unterstützung sehr groß. Gemeinsam packten sie an, halfen den Betroffenen und standen ihnen zur Seite. Auch in diesem Jahr werden wieder einige Ehemalige der „Alten III.“ zur Weinlese in Mayschoss fahren und tatkräftig unterstützen. Diese Aktion zeigt einmal mehr, dass die Verbundenheit der Spieler über den Fußballplatz hinausgeht und wahre Freundschaften entstanden sind.

Und auch heute noch treffen sich regelmäßig 15 Spieler, um die Freundschaft aufrechtzuerhalten. Die Erlebnisse und Erfahrungen, die sie in den 20 Jahren gemeinsam gemacht haben, prägen sie bis heute. Ob lustige Wetten, traditionelle Weinfeste oder gemeinsame Hilfe in schwierigen Zeiten - all das hat dazu beigetragen, dass diese Mannschaft eine besondere Gemeinschaft ist, die auch nach vielen Jahren noch fest zusammenhält.

Dieser Text wurde erstellt von:

Fußballmannschaft „Alte III.“

TUS Glane