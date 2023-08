Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Auch die älteren Adler aus Messingen sind am Ball noch aktiv. Dieses wurde bei einem Freundschaftsspiel gegen Eggermühlen klar erkennbar.

Seit einiger Zeit bietet der Sportverein Adler Messingen diese Rubrik für ihre Mitglieder an. Einmal wöchentlich trainieren sie mit Spaß am Fußball und zeigen das auch im Gehen ein kombinationsreiches Fußballspiel entstehen kann. Die seit einem Jahr gegründete Mannschaft aus Eggermühlen zeigte den Adlern, was es ausmacht, immer weiter zu trainieren.

Das gesellige Miteinander nach der Einheit ist genauso wichtig und schön - die vielen Erinnerungen aus der jeweiligen Vereinsicht lädt dazu gerade vorbildlich ein. Somit freuen sich beide Mannschaften auf ein baldiges Rückspiel in „Eggermöhlen“.

Dieser Text wurde erstellt von:

Alois Schmit

Adler Messingen