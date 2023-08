Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Kaffee und Kuchen in gemütlicher Atmosphäre, anregende Gespräche und im Anschluss ein guter Film – das bietet das Film-Café in der Stadtbibliothek Melle an der Weststraße in Melle-Mitte. Bereits im September 2023 startet die neue Saison mit vielen schönen Filmen.



Der Eintritt ist kostenlos. Für Kaffee und Kuchen kann eine Spende abgegeben werden. Die Teilnahme am Film-Café ist nur mit vorheriger Anmeldung unter Telefon 05422/959-474, per E-Mail unter info@stadtbibliothek-melle.de oder vor Ort in der Stadtbibliothek Melle möglich. Der Einlass erfolgt ab 15.15 Uhr. Das Film-Café beginnt um 15.30 Uhr.

Und das sind die Filme in der neuen Saison:



∙ 11. September 2023: Die Köchin und der Präsident (Anmeldung ab dem 29.August 2023 möglich)



∙ 9. Oktober 2023: The Kings Speech (Anmeldung ab dem 26.September 2023 möglich)



∙ 6. November 2023: Messi und Maud (Anmeldung ab dem 24.Oktober 2023 möglich)



∙ 15. Januar 2024: Drei Männer im Schnee (Anmeldung ab dem 2. Januar 2024 möglich)



∙ 5. Februar 2024: Die Zeit der Frauen (Anmeldung ab dem 23. Januar 2024 möglich)



∙ 4. März 2024: Schiller (Anmeldung ab dem 20. Februar 2024 möglich)



∙ 1. April 2024: Nothing Personal (Anmeldung ab dem 19.03.2024 möglich)