„Ich habe viel gelernt“, erzählt Abdulmajid, den die Lehrgangskollegen nur kurz Abdul nennen. Abdul spielt in der dritten Herrenmannschaft des SV Meppen (2. Kreisklasse) und ist beim TuS Haren als Trainer einer D-Jugendmannschaft aktiv. Vor sechs Jahren kam er mit seiner Mutter und zwei Schwestern ins Emsland.

Besondere Schwierigkeiten haben ihm spezielle Fachbegriffe gemacht, die er bislang so nicht kannte. Trotzdem erwarb auch er die Trainer C-Lizenz. Für seine Zukunft hat der junge Fußballer klare Vorstellungen. Er möchte weiter im Fußball erfolgreich sein und eventuell auch mal höherklassig spielen.

Aber er hat auch einen Plan B und möchte nach seiner derzeitigen Schulausbildung eine Ausbildung zum Bauzeichner machen. Aktuell sucht er einen entsprechenden Ausbildungsplatz. Auch die Trainertätigkeit möchte er weiter fortsetzen und will sich nach der C-Lizenz auch auf die B-Lizenz vorzubereiten.

„Der jetzt in Rütenbrock durchgeführte Lehrgang ist der letzte seiner Art“, erklärte derweil Hans-Hermann Andrees. Die nächsten Lehrgänge würden nicht nur noch anspruchsvoller werden, was Lehrinhalte angehe, sondern auch die Durchführung verändere sich. Diesmal fanden die 120 Ausbildungsstunden komplett in Präsenz statt. Bei gutem Wetter draußen auf dem Sportplatz des VfL. „Wenn das Wetter schlecht war, waren wir in der Turnhalle“, erzählt Andrees. Da der Kurs Ende November des vergangenen Jahres startete, fanden einige Trainingseinheiten in der Turnhalle statt. Ende März stellten sich die Absolventen dann der Prüfung.

Der durchgeführte Lehrgang bestand aus drei Modulen, erklärt Hans-Hermann Andrees. Das erste Modul die „Basis“, das zweite „Kinder und Kindertraining“ und das dritte „Jugend/Jugendfußball“. Die Abschlussprüfung, die alle Absolventen bestanden haben, umfasst einen schriftlichen Teil und einen praktischen Teil. Für den praktischen Teil musste jeder Absolvent eine Trainingseinheit vorbereiten und mit einer Jugendmannschaft durchführen. Die Trainer C-Lizenz bildet den Einstieg für angehende Kinder- und Jugendtrainer in den Vereinen, sagt Andrees. Damit die Lizenz auch weiter Gültigkeit habe, müssen die Absolventen in Zukunft immer wieder weitere Fortbildungen besuchen und bescheinigen lassen. Weitere Lizenzen können sich je nach Wunsch der Trainer und Betreuer anschließen.



Die erfolgreichen C-Lizenz-Inhaber: Reiner Aelen (SV Grenzland Twist), Abdulmajid Almostafa Alhamzawi (TUS Haren), Maik Damhuis (SV Erika-Altenberge), Guido Deters (SV Germania Twist), Jens Hendrich (VFL Rütenbrock), Janek Heymann (VFL Rütenbrock), Lucas Jänen (VFL Rütenbrock), Kai Janning (SV Grenzland Twist), Michael Keen (SV Grenzland Twist), David Korte (SV Fehndorf), Niklas Lorenz (SV DJK Tinnen), Maximilian Steffens (VFL Rütenbrock), Hendrik Müller (VFL Rütenbrock), Kai Pieper (SV Grenzland Twist), Christian Prys (SV Grenzland Twist), Steffen Rohling (SV Grenzland Twist), Mario Schepers (VFL Rütenbrock), Philipp Schnettberg (VFL Rütenbrock), Alexander Teiken (VFL Rütenbrock) und Gerold Teiken (VFL Rütenbrock).

Dieser Text wurde erstellt von:

Friedhelm Forbriger / Martin Reinholz

Kreisfußballverband Emsland